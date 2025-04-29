السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين

(وكالات)

اتهم ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية ورفض الامتثال لأوامر المحكمة وقراراتها، مشيرًا إلى أن السلوك الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة يهدد النظام القانوني الدولي ويزيد من انعدام شرعية الاحتلال.

وفي كلمته خلال جلسات المحكمة المنعقدة في لاهاي، قال ممثل السعودية إن إسرائيل "تعتبر نفسها فوق كل القوانين الدولية"، وتواصل تجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة، والذي طالبها بوقف عدوانها على قطاع غزة فورًا.

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت غزة إلى "كومة من الركام"، متسببة في أوضاع غير إنسانية كارثية لسكان القطاع، ومشدّدًا على أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو أخلاقي لهذه الانتهاكات المستمرة.

وأشار إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم مباشرة ضد منظمات دولية، موضحًا أن أكثر من 200 موظف في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قُتلوا خلال الحرب، وأن قوات الاحتلال استهدفت مقرات الوكالة ومخازنها ونهبت محتوياتها، في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني.

كما شدد على أن إسرائيل تواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم النداءات الدولية المتكررة، مشيرًا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يجب أن يكون ملزمًا في هذا الصدد.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة قد فندت المزاعم الإسرائيلية بشأن حيادية الأونروا، مما يؤكد أن استهداف إسرائيل لموظفي الوكالة ومنشآتها لا يستند إلى أي شرعية أو مبرر.

ودعا ممثل السعودية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بـ"السلوك الشائن" لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن التراخي في المحاسبة يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في انتهاكاته.