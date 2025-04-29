وزير الخارجية يؤكد وقوف مصر إلى جانب الصومال لمواجهة الإرهاب

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا أمس الإثنين، مع السيد/ عبد السلام عبدي علي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الجديد لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره الصومالي بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

وأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والراوبط الأخوية التي تربط مصر والصومال، والتي تم ترفيعها في يناير 2025 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة السيد/ حسين شيخ محمود رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الأمنية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد عبد العاطي التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضى الصومالية ومؤسساتها الوطنية وجهود تحقيق الأمن واستقرار في الصومال، لما يمثله استقرار الصومال من أهمية بالغة لاستباب السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي.

وشدد على وقوف مصر إلى جانب الصومال في مواجهة الإرهاب والتطرف في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الصومالي في مجال مكافحة الإرهاب.

وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات حول سبل تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار دعم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي. وأكدا على أهمية مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، لمجابهة التحديات المشتركة التي تواجه منطقة القرن الأفريقي.

من جانبه، أعرب الوزير الصومالي عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للصومال على كافة المستويات، مثمناً مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، استجابةً لطلب الحكومة الفيدرالية الصومالية، والتزامها الدائم بدعم أمن واستقرار بلاده.