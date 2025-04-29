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الكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصر

01:08 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

دميتري بيسكوف

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موسكو- (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لم يصدر أي رد فعل من "نظام كييف" على اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن وقف إطلاق النار خلال عيد النصر.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "بوتين هو من أبدى بادرة حسن نية وأعلن، أمس، أنه سيتم إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في يوم النصر. ولم نسمع أي رد فعل من نظام كييف حتى الآن"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف "نتوقع أن تحظى مبادرة السلام التي أطلقها بوتين بالتقييم. لم نسمع أي تقييم من العواصم الأوروبية، ولم نسمع أي تقييم من أوكرانيا".

وأشار بيسكوف إلى أن المصلحة الأولى هي الدخول في مفاوضات سلام، على الرغم من وجود قضايا قانونية تتعلق بشرعية فولوديمير زيلينسكي.

وعلق بيسكوف على اقتراح فولوديمير زيلينسكي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، قائلا: "لقد شهدنا ذلك، ولكن إذا كنا نتحدث عن وقف إطلاق نار طويل الأمد، فإن التفاصيل الدقيقة التي تحدث عنها الرئيس بوتين في الكرملين مهمة هنا. هذا مهم أيضا، ولكن دون إجابة عن هذه الأسئلة، يصعب التوصل إلى هدنة طويلة الأمد. تحدث الرئيس بوتين عن هذا، وعلينا أن نتذكر هذه الكلمات دائما".

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دميتري بيسكوف الكرملين موسكو
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