الشيباني يبحث دور الجالية السورية اليهودية بنيويورك في إعادة بناء الوطن الأم

دمشق- (د ب أ)

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مع وفد من الجالية السورية اليهودية في مدينة نيويورك، تعزيز جسور التواصل والتفاهم.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء ، التقى الوزير ا الشيباني وفداً من الجالية السورية اليهودية في مدينة نيويورك، حيث جرى الحديث عن أهمية تعزيز جسور التواصل والتفاهم.

وأشارت إلى أنه تم عرض القضايا التي تهم أبناء الجالية وروابطهم الثقافية والتاريخية بالوطن الأم، ، كما تم التأكيد على أهمية دورهم في عملية إعادة البناء.