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مسؤول هندي: اعتقلنا 27 شخصا بولاية آسام بتهمة "الدفاع عن باكستان" منذ هجوم باهالجام الإرهابي

12:50 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الهند

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نيودلهي- (د ب أ)

صرّح رئيس الحكومة في ولاية آسام الهندية، هيمانتا بيسوا سارما، بأنه قد تم حتى الآن اعتقال ما لا يقل عن 27 شخصا في الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد، بتهمة "الدفاع عن باكستان على أراضي هندية".

ويأتي ذلك في أعقاب هجوم باهالجام الإرهابي، بحسب ما أوردته صحيفة "برس تراست أوف إنديا" الهندية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف سارما أن هذا العدد من عمليات الاعتقال هو ما تم تسجيله حتى مساء أمس الاثنين.

وكتب سارما على منصة "إكس": "تم اعتقال 27 شخصا مناهضا للوطن حتى الآن".

وكان مسلحون شنوا هجوما يوم الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من إقليم كشمير. وحملت الهند باكستان المسؤولية عن الهجوم، وخفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية وعلقت معاهدة مهمة لتقاسم المياه، كانت ظلت قائمة رغم اندلاع حربين بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا.

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الهند ولاية آسام الدفاع عن باكستان هجوم باهالجام الإرهابي
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