أقود العالم حاليا.. ترامب يعلق على إمكانية ترشحه لولاية ثالثة

(وكالات)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رؤيته للفارق بين فترتي حكمه، مؤكدًا أن ولايته الحالية لا تقتصر على إدارة الشؤون الداخلية، بل تمتد لتشمل "قيادة العالم"، وفق تعبيره.

وفي حوار أجراه مع مجلة "ذا أتلانتك"، قال ترامب إن ولايته الأولى كانت معركة مزدوجة: "كنت أواجه تحدي إدارة البلاد، وفي الوقت نفسه كنت أقاتل من أجل البقاء، وسط بيئة سياسية يهيمن عليها الفساد"، حسب وصفه. وأضاف: "اليوم، الأمر مختلف.. أنا أقود العالم".

ورغم هذه الثقة، بدا ترامب حذرًا تجاه فكرة الترشح لولاية رئاسية ثالثة، إذ أشار إلى أن الأمر "ليس مطروحًا بالنسبة له" واصفًا إياه بـ"الصعب للغاية".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، وقع ترامب على عدد من القرارات التنفيذية التي أثارت جدلًا واسعًا، لا سيما تلك المتعلقة بسياسات الهجرة والتجارة، والتي واجهت اعتراضات قانونية وانتقادات من الداخل والخارج.

وفي مجال التجارة، فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة على معظم دول العالم، بما فيها شركاء الولايات المتحدة التقليديين. ورغم أنه علّق بعض تلك الرسوم بشكل مؤقت حتى يوليو، إلا أن هذه التحركات أدت إلى حالة من القلق في الأسواق العالمية.



ومن المقرر أن يشارك ترامب مساء الثلاثاء في تجمع شعبي بمقاطعة ماكومب بولاية ميشيجان، في فعالية تحتفل بمرور مئة يوم على عودته إلى الحكم.