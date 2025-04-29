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الأونروا: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها بغزة

12:26 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الأونروا

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وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 50 موظفًا من الوكالة منذ بداية الحرب بغزة في أكتوبر 2023، بينهم معلمون وأطباء.

وأكد لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن المعتقلون عوملوا بطريقة صادمة وغير إنسانية منها الضرب والاستخدام كدروع بشرية، كما تم إجبار العديد من المعتقلين على الإدلاء باعترافات قسرية، واصفًا ما حدث بأنه "أمر مروع وصادم".

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن تكون هناك محاسبة عن الجرائم وانتهاكات القانون الدولي التي اُرتِكِبت في قطاع غزة.

وأعلنت الأونروا، أمس الاثنين، نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي أعلن في 25 أبريل الجاري عن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في القطاع.

ومن جانبها، أكدت غرفة تجارة وصناعة غزة أن إغلاق المعابر خلف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في القطاع.

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الجمعة المقبل، وسيستمع قضاة المحكمة لمداخلات نحو 40 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

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الأونروا إسرائيل غزة فلسطين
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