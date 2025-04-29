إعلان

جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: غزة أصبحت جحيمًا ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها

12:18 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

محكمة العدل الدولية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تقدمت جنوب أفريقيا بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ممثل جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، إن "غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها".

وأكد الوفد، أن إسرائيل تتعمد ملاحقة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين ومنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر، مضيفًا "غزة والضفة والقدس الشرقية لا تزال تحت الاحتلال وينطبق عليها قانونه".

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الجمعة المقبل، وسيستمع قضاة المحكمة لمداخلات نحو 40 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا غزة إسرائيل جرائم إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
الدولار ينخفض تحت الـ51 جنيها في بنوك مصر.. فما الأسباب؟
عواصف وأمطار وسرعة الرياح تصل لـ80كم/ س.. تحذير جوي من "الأرصاد"
كاميرا "تيك توك" تشعل معركة في جامعة سوهاج وإصابة طالب بـ 29 غرزة.. ما القصة؟