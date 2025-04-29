جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: غزة أصبحت جحيمًا ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها

وكالات

تقدمت جنوب أفريقيا بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ممثل جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، إن "غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها".

وأكد الوفد، أن إسرائيل تتعمد ملاحقة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين ومنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر، مضيفًا "غزة والضفة والقدس الشرقية لا تزال تحت الاحتلال وينطبق عليها قانونه".

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الجمعة المقبل، وسيستمع قضاة المحكمة لمداخلات نحو 40 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.