روسيا ترفض مقترح أوكرانيا لوقف إطلاق النار 30 يومًا

(وكالات)

قال المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن اقتراح الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي بشأن وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا غير قابل للتطبيق دون التوصل إلى اتفاق شامل يشمل جميع النقاط العالقة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، أوضح بيسكوف أن موسكو لم تتلق أي رد من الحكومة الأوكرانية بشأن الدخول في مفاوضات مباشرة، كما أشار إلى غياب أي رد فعل من كييف بشأن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان هدنة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن أولويات روسيا تتركز حاليًا على بدء مفاوضات السلام، بينما لا تعتبر مسألة شرعية زيلينسكي "أولوية"، على حد تعبيره.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين أكد مرارًا استعداد موسكو لبدء مفاوضات دون شروط مسبقة، واعتبر أن رفض كييف تقديم رد مباشر على المبادرة الروسية هو بمثابة "تلاعب سياسي".

وعلق بيسكوف على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ضرورة استمرار الضغط على روسيا، قائلاً إن هذه التصريحات تعكس أن العواصم الأوروبية لا تزال تفضل مسار المواجهة بدلًا من البحث عن حلول سلمية.