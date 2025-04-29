كاميرا سائح توثق لحظة الهجوم الإرهابي الدامي في كشمير (فيديو)

وكالات

وثق تسجيل مصور التقطه سائح صدفة، لحظة وقوع الهجوم الإرهابي العنيف الذي استهدف منطقة باهلجام السياحية في ولاية جامو وكشمير الهندية، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم 25 مواطنًا هنديًا وشخص واحد من نيبال.

ويُظهر التسجيل السائح وهو يستمتع بإحدى الألعاب الترفيهية في الموقع السياحي لحظة بدء الهجوم، دون أن يكون مدركًا للخطر المحدق به، بينما كانت أصوات الرصاص تتعالى في الخلفية، في مشهد صادم يعكس حجم الفاجعة.

هذا المقطع ترند في الهند وباكستان ..



📌 سائح يصوّر وهو يركب زبلاين مستمتعاً بوقته دون أن يدرك أن هناك هجوماً إرهابياً بالرشاشات أسفل منه راح ضحيته 26 شخصاً !



هجوم كشمير مازالت تداعياته مستمرة، مما قد يُشعل حرباً بين باكستان والهند ..pic.twitter.com/nl2g8LC6xP — جهاد العبيد (@JihadAlobaid) April 29, 2025

ويُعد هذا الهجوم من أكثر الاعتداءات دموية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، حيث فتح مسلحون مجهولون النار بشكل عشوائي على المدنيين، معظمهم من الزوار، مما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

الهجوم أثار موجة غضب واسعة في الهند، حيث أعربت السلطات عن إدانتها الشديدة، كما توالت ردود الفعل الدولية المستنكرة، وسط تصاعد التوتر بين الهند وباكستان على خلفية الحادث.