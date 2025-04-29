إعلام عبري: نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية في الجلسة الـ27 بتهم الفساد

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية في الجلسة الـ27 للاستماع لإفادته بقضايا فساد يُتهم فيها.

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة مرتين أسبوعيًا للإدلاء بأقواله على الاتهامات الموجهة إليه في قضايا الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، إذ يتهمه الادعاء بمنح امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك"، عندما كان وزيرًا للاتصالات، فضلًا عن تهم أخرى.

وفي وقتٍ سابق، قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية أن تُنهي جلسات الاستماع لردود رئيس الحكومة في 7 مايو المقبل.

وفي 2019، وُجِهت اتهامات إلى ثلاثة من كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة ترهيب الشهود، بعد إرسالهم سيارة مزودة بمكبر صوت إلى منزل شاهد رئيسي في قضايا فساد نتنياهو بهدف مضايقته.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن المساعدون الثلاثة هم: عوفر جولان الذي شغل منصب المتحدث باسم عائلة نتنياهو ومدير حملة انتخابات حزب "الليكود" في عام 2019؛ ويوناتان أوريش الذي شغل في ذلك الوقت منصب مستشار استراتيجي ومسؤول كبير في طاقم الحملة الانتخابية لليكود؛ ويسرائيل إينهورن الذي شغل منصب المتحدث باسم الليكود.