روسيا تشارك في إخماد حريق ميناء رجائي جنوب إيران

(وكالات)

كشفت وزارة الطوارئ الروسية، أن فرقها المتخصصة وطائرات الإطفاء التابعة لها شاركت في جهود إخماد الحريق الذي اندلع في ميناء "شهيد رجائي" الواقع في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن طائرتين برمائيتين من طراز "بي 200 تشي إس" وطائرة من طراز "إيل-76" نفذت 13 طلعة جوية، وأسقطت نحو 130 طنا من المياه على مناطق الحريق.



من جهتها، أكدت السفارة الروسية في طهران أن الخبراء الروس أجروا تنسيقات سريعة مع الجانب الإيراني، وتم توزيعهم على فرق ميدانية لبدء عمليات الإطفاء والإنقاذ.

وكان انفجار ضخم قد وقع في 26 أبريل بمستودع للمواد الكيميائية داخل الميناء، ما أسفر عن مقتل 65 شخصًا وإصابة أكثر من 1200 آخرين، وفق ما أعلنته الحكومة الإيرانية التي نفت وجود أي مواد عسكرية في الموقع، مرجعة السبب إلى الإهمال وغياب إجراءات السلامة.