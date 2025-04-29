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انسحاب الكاردينال الإيطالي أنجيلو بيتشيو من المشاركة بالمجمع الانتخابي لانتخاب بابا الفاتيكان

11:49 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025

الكاردينال الإيطالي أنجيلو بيتشيو

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الفاتيكان- (أ ب)

أعلن الكاردينال الإيطالي، الذي يمثل محور "محاكمة القرن" في الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، انسحابه من المشاركة في الاجتماع المرتقب للمجمع لانتخابي لانتخاب بابا جديد "من أجل صالح الكنيسة".

وكان وضع الكاردينال أنجيلو بيتشيو، الذي كان صاحب نفوذ قوي في فترة ما، قد هيمن على النقاشات في الأيام التي تلت وفاة البابا فرنسيس، في ظل تساؤلات بشأن مشاركته في الاجتماع المغلق المقرر لانتخاب خليفة للبابا.

وكان بيتشيو قد قال بعد فقده لمنصبه في عام 2020، إنه لن يشارك في أي اجتماع مقبل. ولكنه أكد في الأيام الأخيرة أن لديه الحق في دخول كنيسة "سيستين" مع باقي الكرادلة في السابع من مايو المقبل.

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الكاردينال الإيطالي أنجيلو بيتشيو المجمع الانتخابي بابا الفاتيكان
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