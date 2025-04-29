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إضراب شامل يعطل الخدمات العامة في لوس أنجلوس

11:27 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025

إضراب في لوس أنجلوس

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(وكالات)

دخل أكثر من 50 ألف موظف حكومي في مقاطعة لوس أنجلوس، في إضراب عن العمل يستمر ليومين، ما أدى إلى إغلاق عدد من المرافق العامة وتعطيل بعض الخدمات الإدارية.

ويأتي هذا الإضراب بعد فشل المفاوضات بين النقابة التي تمثل العمال وسلطات المقاطعة حول تجديد عقد العمل الذي انتهى في مارس الماضي، بحسب ما أعلن قادة اتحاد العاملين في الخدمات العامة.

وتمثل النقابة أكثر من 55 ألف عامل في مجالات متعددة مثل الصحة العامة والخدمات الاجتماعية والنظافة والإدارة، أوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي يضرب فيها جميع أعضائها عن العمل بشكل جماعي.

وقال ديفيد جرين، أحد قادة النقابة: "هؤلاء العمال هم من واجهوا أزمات متلاحقة في المقاطعة، بدءًا من حرائق يناير وحتى الطوارئ الصحية والنفسية، واليوم نقول لا لانتهاكات قوانين العمل".

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ومن المتوقع أن ينتهي الإضراب مساء الأربعاء في تمام الساعة السابعة، بينما توقعت المقاطعة تأثر خدمات مثل المكتبات العامة، وبعض العيادات الصحية، والمرافق الساحلية، إلى جانب إدارات أخرى كمكتب الطب الشرعي والأشغال العامة.

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إضراب شامل لوس أنجلوس إضراب عن العمل
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