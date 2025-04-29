"المغرب" تكتشف كنزًا معدنيًا بقيمة أولية 60 مليار دولار

وكالات

أعلنت شركة Catalyst Mines Inc الكندية، المتخصصة في استكشاف وتطوير معادن الطاقة الحرجة، عن تحقيق نتائج استكشاف مذهلة بمشروعها "أماسّين" بمنطقة سيروا بإقليم ورزازات، جنوب المغرب، بقيمة أولية تفوق 60 مليار دولار؛ وفق تقرير لـ "العربية".

وقالت الشركة، إن نتائج عمليات الحفر السطحي أكدت تسجيل تركيزات عالية جدًا من معدن الكروم، إلى جانب مؤشرات قوية لمعدني الكوبالت والنيكل، ما اعتبرته الشركة محطة محورية في تطوير المشروع.

وأوضحت الشركة، أن تركيزات الكروم بلغت ذروتها عند 270.35 ألف جزء بالمليون، بمعدل وسطي بلغ 10.88 ألف جزء بالمليون عبر مختلف الخنادق المستكشفة، كما سجل النيكل متوسطًا يقارب 1481 جزءًا بالمليون، بينما بلغ متوسط الكوبالت 102 جزءًا بالمليون، وفق موقع "العمق" المغربي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تايلر بوربي، إن هذه النتائج "استثنائية بكل المقاييس"، مؤكدًا أن "حجم ونوعية تمعدن الكروميت يضعان المشروع في موقع تنافسي عالمي، خاصةً مع الطلب المتزايد على المعادن الحيوية لصناعات الطاقة النظيفة والتصنيع والدفاع".

وتقدر الشركة أن مشروع "أماسين" يضم حوالي 609 ملايين طن من الصخور الحاملة للكروميت والكوبالت والنيكل، بقيمة أولية تفوق 60 مليار دولار.

وأضاف التقرير، أن الشركة حاليًا تنفذ مرحلة متقدمة من الاستكشاف عبر برنامج حفر يشمل 20 بئرًا بعمق إجمالي يبلغ 4 آلاف متر، استعدادًا لإعداد تقديرات موارد وفق المعايير الدولية.

وتشكل معادن الكروم والكوبالت والنيكل مكونات أساسية في صناعات الفولاذ المقاوم للصدأ، والبطاريات، والنظم الدفاعية، واعتبرت الشركة أن وجود هذه المعادن معًا في نظام معدني واحد يمثل فرصة لتطوير مشروع تعدين متكامل وعالي الربحية.