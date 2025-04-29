إسرائيل تعلن اغتيال ثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية

(وكالات)

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواتها بالتعاون مع جهاز "الشاباك" نفذت سلسلة من عمليات الاغتيال في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين تزعم تل أبيب انتمائهم لعناصر المقاومة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي، إن المستهدفين نفذوا هجمات ضد أهداف إسرائيلية، ومن بينهم قيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وآخران من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس".

وأضاف أدرعي، أن القوات الإسرائيلية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من "تحييد" نضال حسني الصرفيطي، الذي وصفه بأنه "قيادي بارز" في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والصرفيطي كان قد اعتُقل سابقًا بين عامي 2002 و2015، بعد توجيه تهم إليه من قبل الاحتلال بالإشراف على تدريبات عسكرية والتخطيط لعملية تفجيرية، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا.

وقالت، سلطات الاحتلال إن الصرفيطي واصل بعد خروجه من السجن دعم أنشطة المقاومة في الضفة الغربية، عبر تحويل أموال بملايين الشواقل إلى نشطاء فلسطينيين بغرض تنفيذ عمليات وإنشاء بنى تحتية عسكرية.

كما أعلن جيش الاحتلال عن اغتيال سعيد أمين سعيد أبو حسنين، الذي قال إنه ينتمي إلى "وحدة النخبة" في كتيبة دير البلح التابعة لحركة "حماس"، مشيرًا إلى مشاركته في الهجوم على كيبوتس كيسوفيم خلال عملية السابع من أكتوبر التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

كما أعلن الجيش مقتل مصطفى يوسف العبد مطوق، الذي وصفه بأنه "ضابط عمليات" في كتيبة جباليا التابعة لحماس، مدعيًا أنه كان مسؤولًا عن التخطيط لهجمات ضد قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة.

وتأتي هذه العمليات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، في ظل ظروف إنسانية كارثية يعيشها القطاع منذ أندلاع الحرب أكتوبر 2023.