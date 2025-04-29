كييف تعلن إسقاط 37 من أصل 100 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 37 من أصل 100 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 100 طائرة مسيرة طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميلروفو، وأوريول، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت القوات الأوكرانية 37 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، فوق شرق وشمال وجنوب ووسط أوكرانيا."

وأضاف البيان أن 47 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار دون التسبب في أي أضرار.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وأفاد البيان بوقوع أضرار في مناطق خاركيف ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك وكييف، نتيجة للهجوم الروسي.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 131 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق الأراضي الروسية.

وجاء في البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة خلال الليلية الماضية 131 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 40 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و12 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و11 فوق أراضي مقاطعة ريازان، و8 فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفجورود، و6 فوق أراضي جمهورية القرم، و7 فوق البحر الأسود، وطائرتان فوق أراضي مقاطعة موسكو، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.