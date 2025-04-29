روسيا: الدفاعات الجوية أسقطت 131 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 131 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق الأراضي الروسية.

وجاء في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة خلال الليلة الماضية 131 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 40 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و12 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و11 فوق أراضي مقاطعة ريازان، و8 فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفجورود، و6 فوق أراضي جمهورية القرم، و7 فوق البحر الأسود، وطائرتان فوق أراضي مقاطعة موسكو، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.