سول تدعو للتغلب على عواقب مباحثات التجارة مع واشنطن

سول - (د ب أ)

قال الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دوك سو إنه يتعين على البلاد التغلب على العواقب الضخمة في مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة ما بين الآن ويوليو المقبل، عندما يختتم الجانبان المباحثات ويتوصلان لحزمة من الاتفاقيات.

وذكرت هيئة الاذاعة الكورية الجنوبية أن الرئيس أدلى بهذه التصريحات اليوم الثلاثاء أثناء رئاسته لاجتماع لمجلس الوزراء في سول.

وأوضح هان أنه خلال المباحثات التجارية مع أمريكا الأسبوع الماضي، توصل الوفد الكوري الجنوبي لاتفاق بشأن إطار شامل للمفاوضات المستقبلية وتقليص الغموض بصورة كبيرة.

وأضاف أنه ابتداء من هذا الأسبوع، سوف تبدأ مباحثات بجدية بشأن قضايا مثل الرسوم و الحواجز غير المتعلقة بالرسوم والتعاون في بناء السفن.

كما طالب بتصديق البرلمان سريعا على الموازنة التكميلية التي تبلغ قيمتها 12.2 تريليون وون، أي نحو 8.5 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى مسودات قوانين أخرى لتحفيز التعافي الاقتصادي.