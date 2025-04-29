أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 950860 فردا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 950 ألفا و860 فردا، بينهم 1060 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10728 دبابة، منها 5 دبابات أمس الاثنين، و22352 مركبة قتالية مدرعة، و27080 نظام مدفعية، و1373 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1146 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و34177 طائرة مسيرة، و3196 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و46432 من المركبات وخزانات الوقود، و3860 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.