سول: نجل ترامب يلتقي قادة أعمال كوريين جنوبيين وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية

سول- (د ب أ)

قالت مصادر كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، إن دونالد ترامب (الابن)، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، سيجتمع مع نحو 20 من قادة الأعمال من مجموعات الأعمال الكورية الجنوبية خلال زيارته الأولى للبلاد منذ تنصيب والده في يناير الماضي.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ، إن رحلة ترامب الابن المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء، لمدة يومين، جاءت بدعوة من تشونج يونج جين رئيس مجموعة شينسيجاي العملاقة للتجزئة .

وبحسب المصادر، طلبت دوائر الأعمال الكورية الجنوبية من تشونج تسهيل زيارة نجل الرئيس الأمريكي كوسيلة لإقامة اتصال مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

كما أفادت المصادر بأن قادة الأعمال في صناعات أشباه الموصلات والسيارات والطاقة وصناعة الصلب والدفاع أعربوا عن اهتمامهم بعقد اجتماعات فردية مع ترامب الابن.

وكانت إدارة الرئيس ترامب بدأت يوم 9 أبريل الجاري ، فرض "رسوم جمركية متبادلة"، من بينها رسوم بنسبة 25 % على كوريا الجنوبية ، ثم ما لبثت أن أعلنت بعد وقت قصير توقف مؤقت لمدة 90 يوما.

وخلال محادثات تجارية رفيعة المستوى مؤخرا، اتفقت سول وواشنطن على السعي إلى إبرام اتفاقية شاملة بحلول يوم 8 يوليو المقبل، عندما تنتهي فترة التوقف الجمركي المقرر بواقع 90 يوما.