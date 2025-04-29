بعد انقطاع واسع.. عودة التيار الكهربائي إلى إسبانيا



(وكالات)

أعلنت السلطات الإسباني، اليوم الثلاثاء، استعادة التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد بعد ساعات من انقطاع واسع النطاق شل الحياة في عدد من المناطق الحيوية، بما في ذلك شبكات الاتصالات ووسائل النقل.

وبحسب شركة "ريد إلكتريكا" المشغّلة لشبكة الكهرباء الوطنية، فإن نسبة استعادة الإمدادات بلغت 99.16% بحلول الساعة السادسة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مع تسجيل إنتاج طاقة وصل إلى 21.26 ميجاوات. وتُعد هذه النسبة مؤشرًا قويًا على اقتراب البلاد من العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي.

وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أنها نجحت في إعادة الكهرباء إلى نحو 90% من أراضي البر الرئيسي، بعد أن شهدت شبه الجزيرة الإيبيرية انقطاعًا مفاجئًا وممتدًا أمس الإثنين.

ورغم الجهود المتواصلة، لا يزال الغموض يحيط بسبب هذا الخلل غير المسبوق. حيث أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الحكومة تدرس جميع الفرضيات الممكنة، دون استبعاد أي احتمال. وأشار إلى أن المشكلة قد تكون ناجمة عن خلل في شبكة الكهرباء الأوروبية أثّر بدوره على إسبانيا، والبرتغال، وحتى أجزاء من فرنسا.

وفي إطار المساعي للتعامل مع الأزمة، توجه سانشيز بالشكر إلى كل من فرنسا والمغرب، بعد أن أسهمت الإمدادات الكهربائية القادمة من هذين البلدين في تسريع عملية التعافي في شمال وجنوب البلاد.

ورغم حجم الانقطاع، أكدت الحكومة أن أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية لم تتأثر بشكل جوهري، كما لم تُسجَّل أي تهديدات تتعلق بالأمن العام.

من جهته، أوضح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن التحقيقات لم تكشف حتى الآن عن أي دليل يشير إلى أن ما حدث كان نتيجة هجوم سيبراني.

وكان انقطاع الكهرباء قد تسبب في اضطرابات لوجستية واسعة، شملت توقف حركة القطارات وتعطيل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت، في كل من إسبانيا والبرتغال، ما أثار تساؤلات حول مدى متانة البنية التحتية للطاقة في جنوب أوروبا.