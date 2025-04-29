مسؤولون أمريكيون: ترامب سيقلص تأثير الرسوم الجمركية على السيارات



وكالات

قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستتحرك اليوم الثلاثاء للحد من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، بتخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع الغيار الأجنبية للسيارات المصنعة محليا وعدم وضع رسوم على السيارات المصنوعة في الخارج فوق رسوم أخرى.

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك في بيان: "يبني الرئيس ترامب شراكة مهمة مع كل من شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأميركيين العظماء"، بحسب الغد.

وأضاف: "تمثل هذه الصفقة انتصارا كبيرا لسياسة الرئيس التجارية، إذ تُكافئ الشركات التي تُصنع محليا، بينما تُتيح فرصة للمصنعين الذين عبروا عن التزامهم بالاستثمار في أمريكا وتوسيع نطاق تصنيعهم المحلي".

والأسبوع الماضي، علق ترامب لمدة 90 يوما الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها على اليابان ونسبتها 24%.

على الرغم من كونها أكبر مستثمر في الولايات المتحدة، لا تزال اليابان تعاني من رسوم جمركية باهظة على صادراتها إلى هذا البلد من السيارات والصلب والألمنيوم.

وفي السابع من أبريل الجاري، ذكر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، أن سياسات الرسوم الجمركية مخيبة جدا للآمال وحثه على إعادة التفكير.

وقال إيشيبا: "أخبرت الرئيس أن اليابان كانت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة لـ5 سنوات متتالية وأن سياسات الرسوم الجمركية قد تضر بقدرات شركاتنا اليابانية على الاستثمار".

وأضاف: "أنه اتفق مع ترمب على مواصلة الحوار المثمر بشأن تلك المسألة".

وكتب ترامب على موقع التواصل تروث سوشيال: "دول من جميع أنحاء العالم تتحدث معنا، نضع معايير مشددة ولكن عادلة".