منظمة العفو الدولية: العالم يتفرج على إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة



وكالات

أعربت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير، اليوم الثلاثاء، عن أسفها لأن العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت أجنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إنه منذ السابع من أكتوبر 2023، يتفرج العالم على شاشاته مباشرة على الهواء إبادة جماعية.

وأضافت، لقد شاهدت الدول، كما لو أنها عاجزة تماما، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين، وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها تضم أجيالا عدة، وتدمر منازل وسبل بقاء ومستشفيات ومؤسسات تعليمية".

وحذرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في تقريرها من أن "الهجمات المباشرة" التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان تسرع وتيرة ميول لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.

قالت المنظمة الحقوقية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، إن الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب تميزت بموجة هجمات مباشرة ضد واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضد القانون الدولي، وضد الأمم المتحدة مما يستدعي "مقاومة متضافرة" من بقية دول العالم، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنه في ظل استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل همجي على قطاع غزة، تتفاقم معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث أدى الحصار الخانق والإغلاق المستمر للمعابر إلى تدهور كارثي في الأوضاع الصحية، وتفشي حالات سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال والرُّضع، حيث تجاوز عدد الحالات التي وصلت إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية نتيجة سوء التغذية الحاد 65,000 حالة مرضية، من أصل 1.1 مليون طفل في قطاع غزة يعانون من الجوع اليومي.

وأدان المكتب بأشد العبارات هذه الجريمة المنظمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل وضد الأطفال على وجه الخصوص، مستخدماً سلاح التجويع والتعطيش كوسيلة حرب ممنهجة تستهدف قتل الحياة في قطاع غزة، في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وحمل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وعن تعريض حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ للخطر الداهم بسبب نقص الغذاء والدواء والماء.

كما حمل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم وعدم اتخاذ خطوات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس انتهاكاته بشكل وحشي ومتواصل.