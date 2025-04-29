مسؤول أمريكي: واشنطن خسرت 7 مسيرات بملايين الدولارات في اليمن



وكالات

أعلن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة خسرت في اليمن منذ مارس، حين بدأت حملتها الجوية المكثفة ضد الحوثيين، 7 طائرات مسيرة من طراز "إم-كيو 9 ريبر" التي يبلغ سعر الواحدة منها 30 مليون دولار تقريبا.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه: إنه منذ منتصف مارس فقدنا 7 طائرات من طراز إم كيو-9"، من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الطائرات قد أسقطت بنيران الحوثيين أم فقدت لأسباب أخرى، وفقا لما ذكرته الغد.

وقالت البحرية الأمريكية، إن أحد بحاريها أصيب بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز إف-18 وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر.

وأكدت البحرية، في بيان، أن جميع أفرادها بخير، وتُشارك حاملة الطائرات هاري ترومان في الضربات الجوية التي تستهدف الحوثيين في اليمن.

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية في بيان بثه التلفزيون الإثنين، إن الجماعة ستواصل هجماتها في البحر الأحمر وبحر العرب بعد هجوم يشتبه في أن الولايات المتحدة نفذته.

يأتي هذا التعليق في أعقاب غارة جوية يشتبه في أنها أمريكية أسفرت عن مقتل 68 شخصا على الأقل في مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في اليمن، في واحدة من أعنف الهجمات خلال الأسابيع الستة الماضية.

وأعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها، فيما استهدفت الثانية هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة.

وأوضح الحوثيون بسحب ما أوردته وكالة سبأ نت التابعة لهم، أنه وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي ومجازره بحق المدنيين، وإقدامه خلال الساعات الماضية على ارتكاب مجزرتين الأولى في صنعاء، والثانية بصعدة باستهدافه مركز إيواء المهاجرين، قمنا باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية.

وقال الحوثيون، إنهم أجبروا حاملة الطائرات على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر.