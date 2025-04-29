إعلان

بعد انقطاع الكهرباء.. إسبانيا تُعلن عودة نحو 50% من الطاقة

02:20 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عودة نحو 50% من الطاقة الكهربائية بعد حادث انقطاع استثنائي طال مناطق واسعة من إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

ودعا سانشيز المواطنين للهدوء، مشيرا إلى أن جميع البلديات تقريبا شهدت تحسنا.

وأضاف أنه ليس بوسعه أن يحدد موعد عودة الطاقة الكهربائية بالكامل، مشيرا إلى أن الخبراء لم يتمكنوا بعد من تحديد سبب العطل المفاجئ في شبكات الكهرباء، لكنهم سيقومون بذلك، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد كذلك عودة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي في المستشفيات بفضل استخدامها لمولدات الطاقة الاحتياطية.

ودعا سانشيز المواطنين للعمل من المنزل قدر الإمكان يوم الثلاثاء، مشيرا إلى هذه ستكون ليلة طويلة، وأن استعادة الطاقة في كافة ربوع البلاد قد تستغرق وقتا أكثر مما كان متوقعا.

وتفيد التقارير الإعلامية بعودة الطاقة تدريجيا في إسبانيا والبرتغال على حد سواء، حيث تمت استعادة الكهرباء للعاصمتين مدريد ولشبونة.

يشار إلى أن حادث انقطاع الطاقة كان ناجما عن خسارة الشبكات 15 جيجاوات من الطاقة في غضون ثوان معدودة لسبب مجهول، مما أدى إلى توقف عمل الكثير من المكاتب والمنشآت الحيوية وبعض وسائل النقل مثل ميترو الأنفاق.

واضطرت الداخلية الإسبانية لإعلان حالة الطوارئ بسبب انقطاع الكهرباء.

كما عقدت اجتماعات عاجلة للحكومة في كل من إسبانيا والبرتغال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسبانيا انقطاع الكهرباء انقطاع الكهرباء في إسبانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان