بعد انقطاع الكهرباء.. إسبانيا تُعلن عودة نحو 50% من الطاقة

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عودة نحو 50% من الطاقة الكهربائية بعد حادث انقطاع استثنائي طال مناطق واسعة من إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

ودعا سانشيز المواطنين للهدوء، مشيرا إلى أن جميع البلديات تقريبا شهدت تحسنا.

وأضاف أنه ليس بوسعه أن يحدد موعد عودة الطاقة الكهربائية بالكامل، مشيرا إلى أن الخبراء لم يتمكنوا بعد من تحديد سبب العطل المفاجئ في شبكات الكهرباء، لكنهم سيقومون بذلك، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد كذلك عودة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي في المستشفيات بفضل استخدامها لمولدات الطاقة الاحتياطية.

ودعا سانشيز المواطنين للعمل من المنزل قدر الإمكان يوم الثلاثاء، مشيرا إلى هذه ستكون ليلة طويلة، وأن استعادة الطاقة في كافة ربوع البلاد قد تستغرق وقتا أكثر مما كان متوقعا.

وتفيد التقارير الإعلامية بعودة الطاقة تدريجيا في إسبانيا والبرتغال على حد سواء، حيث تمت استعادة الكهرباء للعاصمتين مدريد ولشبونة.

يشار إلى أن حادث انقطاع الطاقة كان ناجما عن خسارة الشبكات 15 جيجاوات من الطاقة في غضون ثوان معدودة لسبب مجهول، مما أدى إلى توقف عمل الكثير من المكاتب والمنشآت الحيوية وبعض وسائل النقل مثل ميترو الأنفاق.

واضطرت الداخلية الإسبانية لإعلان حالة الطوارئ بسبب انقطاع الكهرباء.

كما عقدت اجتماعات عاجلة للحكومة في كل من إسبانيا والبرتغال.