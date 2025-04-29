وسط تحذيرات من تهديد جوي.. انفجارات قوية تهز كييف في أوكرانيا

وكالات

وقعت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم الثلاثاء.

ودوت صافرات الإنذار في جميع أرجاء العاصمة تحذيرا من تهديد جوي، وفقا لروسيا اليوم.

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تستهدف المنازل السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال مواجهاتها مع القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية تركز على الأهداف العسكرية والاستراتيجية فقط.