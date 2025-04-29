ترامب يصف نتائج عمل أول 100 يوم من رئاسته بالتاريخية



وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنجازات إدارته بأنها تاريخية بعد مرور 100 يوم على توليه السلطة، مؤكدا مواصلة قيادة البلاد نحو عصر ذهبي.

وكتب ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال": "لقد حطمنا بالفعل جميع أرقام الإدارات السابقة، وسنواصل العمل الجاد وتوظيف أكثر الوطنيين كفاءة واجتهادا لقيادة بلادنا نحو عصر ذهبي"، بحسب روسيا اليوم.

وكشف استطلاع أجراه مركز "نورك" للأبحاث لصالح وكالة "أسوشيتد برس" خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل أن 7 من كل 10 أمريكيين يوافقون على أداء ترامب خلال أول 100 يوم له في البيت الأبيض.

في المقابل، أظهر استطلاع مشترك أجرته شبكة "إيه بي سي" وصحيفة "واشنطن بوست" وشركة "Ipsos" للاستطلاعات خلال الفترة من 18 إلى 22 أبريل أدنى معدل موافقة على أداء رئيس أمريكي بعد 100 يوم من حكمه منذ 80 عاما.

وفي مقابلة مع مجلة "تايم" الجمعة الماضية، قال ترامب: "أعتقد أننا حققنا أول 100 يوم رئاسية ناجحة جدا. كتب الكثيرون أن هذا كان أفضل شهر أول، وأفضل شهر ثان - وبالفعل أفضل شهر ثالث. لكن هذا لن يكون ملموسا على الفور، لأن الانتقال يحتاج إلى بعض الوقت".

وردا على سؤال حول توسيع صلاحيات الرئيس، أكد ترامب أنه يستخدم السلطة فقط بالطريقة التي "خطط لها منذ البداية".

وأظهرت استطلاعات سابقة موقع "Decision Desk HQ" وصحيفة "Hill" انخفاض معدل الرضا على الرئيس الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ بداية ولايته الثانية وسط صعوبات اقتصادية وانتقادات عامة.

بينما كشف استطلاع لوكالة رويترز وشركة "Ipsos" يوم الأربعاء أن 42% فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء الرئيس ترامب في المجال الاقتصادي.