4 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال خيام النازحين بخان يونس



وكالات

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وعشرات الإصابات جراء قصف مدفعي إسرائيلي إستهدف خيام النازحين في منطقة الإقليمي جنوب غرب منطقة المواصي غربي خان يونس.

ووصلت الطفلة الشهيدة لمستشفى ناصر إضافة لعدد من الإصابات، وفقا لما ذكرته الغد.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عدد من القذائف في محيط منطقة الإقليمي في مواصي خانيونس، وهرعت سيارات الإسعاف للمكان لوجود عدد من الإصابات.

وقامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها تجاه شاطئ بحر خان يونس.

وسقط 40 شهيدا وعشرات المصابين إثر الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة منذ فجر الإثنين.

كما سقط 15 شهيدا بمدينة غزة و10 شهداء شمال القطاع غزة و14 شهيدا جنوب غزة، فضلا عن سقوط شهيدة وسط القطاع.

وسقط شهيدا في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين عند دوار أبو مازن غرب مدينة غزة، و7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مفترق الغفري وسط المدينة، و⁠7 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الغماري بالقرب من مبنى السفينة شمال غرب مدينة غزة.

كما سقط 10 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو مهادي محيط صالة الفريد شمال قطاع غزة، وفي جنوب القطاع، سقط 6 شهداء وجرحى جراء استهداف منزل عائلة الأغا في السطر الغربي شمال مدينة خان يونس، وانتشال جثمان 4 شهداء صباح اليوم، من منزل عائلة كوارع الذي قصفه الاحتلال مساء أمس جنوب خان يونس، ليرفع عدد شهداء المنزل إلى 13 شهيدا، فضلا عن استشهاد الفتاة مرام جابر موسى ماضي متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف خيمة قرب مخيم الأرض الطيبة غربي مدينة خان يونس، واستشهاد الرضيعة مسك أحمد موسى عليان متأثرة بجراحها جراء غارة استهدفت خيمه للنازحين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، استشهدت الطفلة شام أحمد عبد الرزاق الخطيب، صباح اليوم متأثرة بجراحها بعد قصف منزل "ال الهور " الليلة الماضية في مخيم المغازي.