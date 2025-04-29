زعيم الأقلية بالشيوخ الأمريكي: مضت 100 يوم من الجحيم مع ترامب



وكالات

اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن أول 100 يوم من حكم الرئيس دونالد ترامب كانت أسوأ بداية لأي رئيس في العصر الحديث.

وحذر من أن الأسوأ لم يأت بعد، متعهدا بأن الديمقراطيين سيواصلون المقاومة، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

وأضاف شومر في أول اجتماع بعد عودة أعضاء مجلس الشيوخ من عطلة الربيع: "لقد كانت 100 يوم من الجحيم بالنسبة للعائلات الأمريكية، وللاقتصاد، ولديمقراطيتنا".

وفي وقت سابق، انتقد البيت الأبيض موقف الديمقراطيين خلال خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس متهما إياهم بإظهار الدعم لأوكرانيا بدلا من التركيز على قضايا مواطنيهم الأمريكيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي: "سلوك الديمقراطيين كان مخزيا تماما، وأظهر إلى أي مدى هم بعيدون عن المجتمع الأمريكي".

وأشارت إلى أنهم لم يبدوا أي تفاعل عندما تحدث ترامب عن مشكلات المواطنين الأمريكيين، لكنهم وقفوا مصفقين عندما جاء ذكر أوكرانيا.

يذكر أن استراتيجية الديمقراطيين في عهد إدارة بايدن الديمقراطية، اتسمت بالتصعيد في مواجهة روسيا، وركزت على دعم أوكرانيا في مختلف المجالات مثل المال والتسليح والاستخبارات والاقتصاد، حيث وصلت تقديرات إجمالي حجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 130 مليار دولار.

في الوقت ذاته، فرضت واشنطن العديد من العقوبات المالية والاقتصادية والتجارية والبنكية والطاقية على روسيا. كما كانت زيارات وزراء دفاع وخارجية بايدن إلى أوكرانيا متكررة لتأكيد دعم أمريكا لهذا البلد.

في المقابل، جاء ترامب بخطاب يتسم بدعوات للسلام والتسوية في النزاع الأوكراني حيث أكد على ضرورة تغيير السياسة الأمريكية تجاه النزاع.