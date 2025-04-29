وزير دفاع باكستان: الأيام المقبلة مهمة ولم أقل الحرب ستبدأ في غضون 3 أيام



وكالات

أوضح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أنه لم يتنبأ ببدء الحرب بين باكستان والهند في تصريحاته الصحفية السابقة.

وقال الوزير: "سألوني عن احتمال الحرب... وقلت إن الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة مهمة، لكنني لم أقل إن الحرب ستبدأ في غضون ثلاثة أيام".

وأشار إلى أنه لا يتوقع بدءا لعمليات القتالية فورا، لكن الوضع لا يزال متوترا، حيث انتشرت قوات البلدين على امتداد الحدود.

وأضاف: "هناك خطر وإذا واجهنا هذه الحالة، فإننا سنكون على استعداد بالكامل، وإذا هاجمونا سنرد بشكل مناسب"، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت صحيفة "دون" الباكستانية قد نقلت عن وزير الدفاع قوله في وقت سابق إن هناك خطر اندلاع حرب مع الهند في غضون ما بين يومين و4 أيام.

وتحدث آصف عن "توغل عسكري هندي وشيك"، مؤكدا أن باكستان تعزز قواتها المسلحة.