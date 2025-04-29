قطر وباكستان تناقشان سبل حل الأزمة بين إسلام أباد ونيودلهي دبلوماسيًا

الدوحة - (د ب أ)

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأزمة بين باكستان والهند وسبل حلها عبر الدبلوماسية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين باكستان والهند، وحل القضايا العالقة بين البلدين عبر الحوار والوسائل السلمية.

يشار إلى أن التوترات قد تصاعدت بين الهند وباكستان عقب هجوم في الشطر الهندي من كشمير المتنازع عليها يوم الثلاثاء الماضي أسفر عن مقتل 26 سائحا.

وألقت نيودلهي باللائمة في المذبحة على مجموعة يزعم أنها تعمل من باكستان، وتنفي إسلام أباد هذه المزاعم.

وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة في وقت سابق مسؤوليتها عنه وأطلقت على نفسها اسم "مقاومة كشمير".

وأمرت الهند وباكستان بطرد مواطني كل دولة من أراضي الأخرى، وأعلنت نيودلهي أنها بصدد تعليق العمل بمعاهدة لتقاسم المياه مع باكستان.