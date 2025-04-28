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مسؤول إسرائيلي: نرجّح أن تنتهي المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران باتفاق

11:59 م الإثنين 28 أبريل 2025

أمريكا وإيران

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وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الاثنين، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران يرجح أن تنتهي باتفاق.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن تل أبيب لا نتعلم هل سيضمن الاتفاق تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية كليا أم سيشبه الاتفاق السابق.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي بحث مع مسؤولين بالاستخبارات في واشنطن المحادثات مع إيران، موضحة أن إسرائيل عرضت على الولايات المتحدة مطالبها بخصوص الملف النووي الإيراني.

وأشارت البث العبرية، إلى أن إسرائيل أكدت أن اتفاقا لا يتضمن آلية رقابة تمنع تطوير سلاح نووي إيراني قد يجبرها على اتخاذ إجراء.

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أمريكا إيران المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران. تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية الملف النووي الإيراني
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