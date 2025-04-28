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مسؤول أوروبي: ترامب يُجهز للانسحاب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

11:56 م الإثنين 28 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر، الاثنين، إن الأوروبيين والأوكرانيين يتخوفون من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك الانسحاب من المفاوضات بين كييف وموسكو.

وأكدت المصادر، أن ترامب قد يستخدم أي تقدم طفيف في المحادثات مع روسيا لإعلان أن مهمته أُنجزت.

وأشار مسؤول أوروبي، إلى أن الرئيس الأمريكي يُعد سيناريو يمنحه الأعذار للانسحاب وترك الأمر لأوكرانيا وأوروبا لإصلاحه.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، لوّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى احتمال انسحاب الولايات المتحدة من جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما لم يقدم الطرفان تنازلات.

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دونالد ترامب روسيا أوكرانيا واشنطن
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