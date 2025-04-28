مصدران أمنيان مصريان لرويترز: محادثات القاهرة بشأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصدران أمنيان مصريان قولهما بأن المحادثات في القاهرة بشأن غزة تشهد تقدما كبيرًا.

وأوضح المصدران أمنيان في حديثهما لرويترز، أن الأطراف اتفقت على عددٍ من القضايا منها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، مشيرين إلى أنه لا تزال بعض النقاط الشائكة قائمة رغم التقدم المحرز في المحادثات، ومنها سلاح حركة حماس.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم، أن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد التقى طاقم التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية بالقاهرة رون ديرمر.

يأتي ذلك عقب زيارة وفد حماس لمصر منذ عدة أيام لبحث التهدئة وصولا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة واستمرارا للجهود المصرية القطرية المكثفة المبذولة لاستعادة الهدوء بقطاع غزة، حسبما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.