الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء قصف مركز لاحتجاز المهاجرين في اليمن

صنعاء - (د ب أ)

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن الغارات الجوية التي ضربت مركزاً لاحتجاز المهاجرين في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نسخة منه، "وفقا للمعلومات الأولية قتل 68 مهاجرا فيما أصيب عشرات آخرون، مع إمكانية ارتفاع هذه الأعداد مع استمرار جهود البحث والإنقاذ التي يقودها مقدمو استجابة الخطوط الأمامية".

وأوضحت أن التقارير تشير إلى أن المستشفيات في المنطقة تُعاني من ضغط شديد جراء محدودية قدراتها وقلة الإمكانات، "حيث استقبل مستشفيان قريبان من موقع الحدث أكثر من 50 مصابا، معظمهم جروحهم بالغة".

وأكدت أوتشا، أن الضربات الجوية تشكل خطرا متزايدا على السكان المدنيين في اليمن، "حيث وردت تقارير أخرى عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ستة آخرين، من بينهم نساء وأطفال، مساء أمس الأحد في مديرية بني الحارث في أمانة العاصمة".

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جميع الأطراف للوفاء بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم الحوثيون، الولايات المتحدة الأمريكية، باستهداف مركز لإيواء المهاجرين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة، بغارة جوية، "أسفرت عن مقتل 68 مهاجرا وإصابة 47 آخرين"، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل القيادة المركزية الأمريكية.

وتواصل الولايات المتحدة هجماتها ضد الحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، "لحماية الملاحة الدولية"، حد قولها، وذلك عقب إعلان الجماعة المتحالفة مع إيران استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي "مساندة ودعما لغزة".