إسرائيل تشتعل.. زعيم المعارضة يدعو لانتخابات عاجلة بعد إعلان رئيس الشاباك استقالته

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، اتخذ القرار الصحيح ولم يبق إلا شخص واحد متمسك بكرسيه بين المسؤولين عن أكبر إخفاق في تاريخ إسرائيل.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، إلى إجراء انتخابات عاجلة في إسرائيل، قائلًا: "الشعب الإسرائيلي يستحق إجراء انتخابات الآن".

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، قد أعلن اليوم الإثنين، اعتزامه الاستقالة من منصبه في 15 من شهر يونيو المقبل.

وقال "بار"، في بيان له: "بعد 35 عاما من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهماتي في 15 يونيو 2025"، لافتًا إلى أنه تحمل المسؤولية عن فشل الجهاز في توفير التحذير من هجوم 7 أكتوبر.

ومن المنتظر أن تتخذ المحكمة العليا قرارًا بشأن إقالة رئيس الشاباك وسط ترجيحات بمطالبة طرفي القضية بالتوصل إلى حل وسط يتيح استقالة سلسلة لبار أو إحالة الموضوع إلى ما تعرف بلجنة غرونيس الخاصة بتعيين المسؤولين الكبار في القطاع العام.