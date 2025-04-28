بعد انقطاع الكهرباء.. إسبانيا تنشر 30 ألف شرطي في أنحاء البلاد

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، الاثنين، إن وزارة الداخلية الإسبانية نشرت 30 ألف شرطي لتعزيز الأمن في أنحاء البلاد خلال انقطاع التيار الكهربائي.

ووفقا لشركة توزيع الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا"، تمت استعادة الكهرباء الآن في مناطق مثل كتالونيا وأراجون وإقليم الباسك وجاليسيا وأستورياس ونافار وقشتالة.

ورغم ذلك، قال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إن قطارات المسافات المتوسطة والطويلة في البلاد ستظل خارج الخدمة اليوم الاثنين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد - وذلك رغم استعادة الكهرباء في بعض المناطق.

وأضاف بوينتي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "من غير المتوقع حاليا استئناف الخدمة للمسافات المتوسطة والطويلة اليوم".

وأوضح بوينتي أنه سيتعين على المسافرين التخلي بشكل مؤقت عن رحلاتهم.

وتابع "نعمل على استعادة الكهرباء حتى نتمكن من استئناف هذه الخدمات، لكن ذلك لن يكون ممكنا اليوم".

وأدى انقطاع التيار الكهربائي، الذي حدث في منتصف النهار تقريبا، إلى الإغلاق الكامل لشبكة السكك الحديدية.