يهدد مستقبل الأطباء.. حائز نوبل في الفيزياء يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف

وكالات



حذر العالم والفيزيائي جيفري هينتون، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، من احتمال سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشرية بنسبة قد تصل إلى 20%.



قال هينتون، المعروف بلقب "عراب الذكاء الاصطناعي"، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" في الأول من أبريل الجاري، إنه يتفق مع الملياردير إيلون ماسك في أن خطر تفوق الذكاء الاصطناعي على البشر يتراوح بين 10% و20%، مشيرًا إلى أن ذلك لا يزال مجرد تقدير مبدئي.



وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة xAI المطورة لروبوت الدردشة Grok، قد صرّح أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر بحلول عام 2029، محذرًا من تأثير ذلك على سوق العمل وإمكانية استغناء البشر عن وظائفهم.



واعتبر هينتون أن التطورات الحالية مقلقة، قائلا: "الأمر يشبه امتلاك شبل نمر لطيف، لكن عليك أن تقلق من أنه قد يحاول قتلك عندما يكبر"، في إشارة إلى المخاطر المستقبلية المرتبطة بتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي.



ورغم أن معظم نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية تقتصر على أداء مهام محددة مثل الإجابة على الأسئلة، فإن بعض الشركات بدأت في تطوير نماذج قادرة على التفاعل مع العالم المادي، ففي معرض شنغهاي للسيارات 2025، عرضت شركة "شيري" الصينية روبوتا بشريا بمظهر امرأة شابة، ظهر وهو يقدم المشروبات للمشاركين.



ويرى هينتون أن الذكاء الاصطناعي في طريقه ليصبح أكثر تطورًا، متوقعًا أن يحدث ثورة في مجالات التعليم والرعاية الصحية، حيث سيكون قادرا على قراءة الصور الطبية بكفاءة تفوق الأطباء البشر، والتعلم من ملايين صور الأشعة السينية.



كما توقع أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى معلم خصوصي فائق القدرات، قادر على تسريع عملية التعلم للطلاب، إلى جانب مساهمته في التصدي لتغير المناخ عبر تصميم بطاريات أفضل وتقنيات متطورة لاحتجاز الكربون.



لكن لتحقيق هذه الإنجازات، يرى هينتون ضرورة الوصول إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، الذي يتمتع بقدرات تفوق قدرات الإنسان في كافة المجالات.



وفي سياق متصل، انتقد هينتون شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وxAI وOpenAI، متهما إياها بالسعي لتخفيف القيود التنظيمية لتحقيق أرباح أكبر على حساب السلامة العامة. كما أعرب عن خيبة أمله تجاه غوغل، التي كان يعمل بها سابقًا، بعد تراجعها عن التزامها بعدم تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية.



وفي إطار تحذيراته، وقع هينتون وعدد من العلماء البارزين على بيان عالمي يحث على اعتبار مخاطر الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى، أسوة بمخاطر الأوبئة والحروب النووية.



يذكر أن جيفري هينتون، البالغ من العمر 77 عامًا، حصل العام الماضي على جائزة نوبل في الفيزياء، تقديرًا لمساهماته الرائدة في تطوير الشبكات العصبية، وهو المفهوم الذي بات أساسًا لمعظم تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل ChatGPT.