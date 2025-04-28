وزير النقل الإسباني: معظم القطارات لا تزال خارج الخدمة بسبب انقطاع الكهرباء

مدريد - (د ب أ)

قال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إن قطارات المسافات المتوسطة والطويلة في البلاد ستظل خارج الخدمة اليوم الاثنين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد - وذلك رغم استعادة الكهرباء في بعض المناطق.

وأضاف بوينتي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "من غير المتوقع حاليا استئناف الخدمة للمسافات المتوسطة والطويلة اليوم".

وأوضح بوينتي أنه سيتعين على المسافرين التخلي بشكل مؤقت عن رحلاتهم.

وأضاف "نعمل على استعادة الكهرباء حتى نتمكن من استئناف هذه الخدمات، لكن ذلك لن يكون ممكنا اليوم".

وأدى انقطاع التيار الكهربائي، الذي حدث في منتصف النهار تقريبا، إلى الإغلاق الكامل لشبكة السكك الحديدية.

ووفقا لشركة توزيع الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا"، تم استعادة الكهرباء الآن في مناطق مثل كتالونيا وأراجون وإقليم الباسك وجاليسيا وأستورياس ونافار وقشتالة.