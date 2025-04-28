أمريكا.. مقتل وإصابة 13 شخصًا في تصادم قارب بعبارة في فلوريدا

فلوريدا - (أ ب)

لقى شخص حتفه وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا أمس الأحد، عندما اصطدم قارب بعبارة قبالة جسر ميموريال كوزواي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونشرت إدارة شرطة كليرووتر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن هناك العديد من الإصابات وأن قسم الإطفاء والإنقاذ في كليرووتر أعلن عن وقوع "حادث تصادم جماعي" نظرا لعدد الإصابات.

وكان معظم المصابين على متن العبارة، ولم تقدم الشرطة أي معلومات بشأن الشخص المتوفى.

وقالت قوات خفر السواحل الأمريكية في منشور، إن التقارير من الموقع أفادت بأنه تم العثور على جميع ركاب العبارة الـ45 و الستة أشخاص الذين كانوا على متن القارب، وفي تحديث صباح اليوم الاثنين، قالت قوات خفر السواحل إنه تم نقل 12 شخصا إلى مستشفى محلي.

وقال ماركو فاشيكو، الذي كان على متن العبارة مع بريندا ألفاريز وطفليهما الصغيرين، لقناة (دبليو إف تي إس) "كنا نستمتع بالرحلة وفجأة سمعنا المساعد الأول يصرخ "انتبه انتبه انتبه"، ونظرنا إلى الوراء خلفنا وكان هذا اليخت الكبير قد اصطدم بالقارب".

وقالت السلطات إن القارب فر من موقع الحادث.

وقالت بريندا ألفاريز "لم نتوقع أبدا حدوث أي من هذا.. لا يمكننا أن نفهم السرعة التي كانوا يسيرون بها، وكيف يمكن منطقيا أن يصطدموا ويتمكنوا من المغادرة بهذه الطريقة".

ولم تصب العائلة بأذى في الحادث.

ولم تقدم الشرطة أي معلومات بشكل فوري عن القارب الذي فر من موقع الحادث.