رئيس الشاباك: سأستقيل من منصبي في 15 يونيو المقبل

وكالات

أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، مساء اليوم الإثنين، اعتزامه الاستقالة من منصبه في شهر يونيو المقبل.

وقال رئيس جهاز الشاباك في بيان له: "بعد 35 عاما من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهماتي في 15 يونيو 2025"، مشيرًا إلى أنه تحمل المسؤولية عن فشل الجهاز في توفير التحذير من هجوم 7 أكتوبر.

وتابع بار: "آمل أن يضمن الحكم الذي سيصدر من المحكمة العليا بقاء الجهاز كما هو لحماية الأمن والديمقراطية".

ومن المنتظر أن تتخذ المحكمة العليا قرارًا بشأن إقالة رئيس الشاباك وسط ترجيحات بمطالبة طرفي القضية بالتوصل إلى حل وسط يتيح استقالة سلسلة لبار أو إحالة الموضوع إلى ما تعرف بلجنة غرونيس الخاصة بتعيين المسؤولين الكبار في القطاع العام.