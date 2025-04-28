واشنطن تفرض عقوبات على 3 سفن ومالكيها لتقديمهم الدعم للحوثيين

28 - (د ب أ)

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على ثلاث سفن ومالكيها لدعمهم الحوثيين المدعومين من إيران عبر نقل منتجات نفطية مكررة إلى ميناء يسيطر عليه الحوثيون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في بيان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ملتزمة بعرقلة وإيقاف مصادر الإيرادات غير المشروعة للحوثيين، ومقدمي التسهيلات المالية، والموردين كجزء من نهجها الذي يشمل الحكومة بأكملها للقضاء على التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية جماعة أنصار الله على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، اعتبارا من 16 فبراير 2024).

وفي 4 مارس 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعادة تصنيف جماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، بصيغته المعدلة.

ووفقا للبيان، تم اتخاذ إجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والمتعلق بسلطة مكافحة الإرهاب، ويأتي استكمالا للإجراءات العديدة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والتي تستهدف قادة الحوثيين ومصادر الإيرادات غير المشروعة ومقدمي التسهيلات المالية والموردين.

ومنذ 15 مارس الماضي، تنفذ الولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد الحوثيين، بموجب أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب استئناف الحوثيين حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "تضامناً مع غزة"، حد قولهم.

وهدد الرئيس ترامب باستخدام "قوة فتاكة ساحقة" حتى يتوقف الحوثيون عن هجماتهم على سفن الشحن.