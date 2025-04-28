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وسط تفاعل كبير.. محمد بن سلمان يتبرع بمليار ريال سعودي لـ"سكن"

09:08 م الإثنين 28 أبريل 2025

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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وكالات

قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تبرعًا سخيًا بقيمة مليار ريال سعودي (نحو 267 مليون دولار)، من نفقته الخاصة، لصالح مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، ممثلة بمبادرة (جود الإسكان)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت "واس"، بأن هذا التبرع يهدف إلى دعم تمليك المساكن للمستفيدين والأسر المستحقة، كما أنه جاء ضمن إطار اهتمام بن سلمان بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، عبر دعم المبادرات والمشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وقالت الوكالة، إن ولي العهد السعودي وجه بسرعة إنجاز المشروعات السكنية الممولة بالتبرع خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا، على أن تتولى تنفيذها شركات وطنية، مطالبًا برفع تقارير شهرية عن سير العمل، وذلك لحرصه على تسليم جميع الوحدات السكنية خلال عام واحد فقط.

وأثار قرار ولي العهد السعودي، تفاعلًا كبيرًا لدى النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعربوا عن خالص شكرهم للأمير محمد بن سلمان، وعن فخرهم بقيادة المملكة.

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محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية
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