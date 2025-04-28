وسط تفاعل كبير.. محمد بن سلمان يتبرع بمليار ريال سعودي لـ"سكن"

وكالات

قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تبرعًا سخيًا بقيمة مليار ريال سعودي (نحو 267 مليون دولار)، من نفقته الخاصة، لصالح مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، ممثلة بمبادرة (جود الإسكان)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت "واس"، بأن هذا التبرع يهدف إلى دعم تمليك المساكن للمستفيدين والأسر المستحقة، كما أنه جاء ضمن إطار اهتمام بن سلمان بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، عبر دعم المبادرات والمشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وقالت الوكالة، إن ولي العهد السعودي وجه بسرعة إنجاز المشروعات السكنية الممولة بالتبرع خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا، على أن تتولى تنفيذها شركات وطنية، مطالبًا برفع تقارير شهرية عن سير العمل، وذلك لحرصه على تسليم جميع الوحدات السكنية خلال عام واحد فقط.

وأثار قرار ولي العهد السعودي، تفاعلًا كبيرًا لدى النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعربوا عن خالص شكرهم للأمير محمد بن سلمان، وعن فخرهم بقيادة المملكة.

#ولي_العهد_يتبرع_بمليار_للاسكان



سمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يتبرع بمليار ريال من نفقته الخاصة لدعم الإسكان وتمليك المواطنين ليبرهن مجددًا أن رفاهية المواطن أولوية وطنية 🇸🇦🇸🇦



ليس بغريب على اسرة آل سعود هاذا التبرع السخي وهاذا من قليل مااعلن عنه الله يدوم عزهم ولايعز… pic.twitter.com/9UGx4OxMpP — 🇸🇦 فيصل سعيد العنزي (@z_e999) April 28, 2025

لأمّته "مُنقذ" ولبلادهـ "حجاب"

وللعالم أجمع مثل "عدٍّ رهاوي"



هذا ولد سلمان "فكاك الأنشاب"

في وقفته ماهي تخيب الهقاوي



عدوانه البارح، غدو ضمن الأصحاب

و أضحوا عليه امعلّقين الرجاوي#شكرا_ولي_العهد#ولي_العهد_يتبرع_بمليار_للاسكان#محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز_آل_سعود… pic.twitter.com/X8zGuBVOkS — عـلي أبوسـاق (@AliAbusaq) April 28, 2025

🔸🔹 المواطن #السعودي

قامت هذه الدولة المباركة على الإهتمام في تحقيق متطلبات الحياة لشعبها الكريم .. منذ عهد المؤسس رحمه الله حتى العهد الزاهر لسيدي #خادم_الحرمين_الشريفين ..

اليوم تزفّ القيادة لشعبها مفاجأة سارّة من مقام سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان رعاه الله بالتبرع من… pic.twitter.com/RNBMGUSjLo — عبدالله الغضيب (@abdulla74967366) April 28, 2025