مظاهرة حاشدة في باريس تكريمًا لمسلم قُتِل وهو يصلي في مسجد بفرنسا (فيديو- صور)

وكالات

تجمع مئات المواطنين الفرنسيين، أمس الأحد، في مسيرة حاشدة بساحة الجمهورية في العاصمة باريس تكريمًا لشاب مسلم قُتِل أثناء أدائه الصلاة في مسجد بجنوب فرنسا، ولمناهضة الإسلاموفوبيا.

🇫🇷 FLASH - Des milliers de personnes se rassemblent contre l’islamophobie sur la Place de la République à Paris, après le meurtre d'Aboubakar dans la mosquée de La Grand-Combe. (via @LucAuffret) pic.twitter.com/X5SsLdPm6X — Mediavenir (@Mediavenir) April 27, 2025

وشارك في المسيرة منظمات غير حكومية وسياسيون وقيادات دينية، إذ ندد المشاركون بما وصفوه بـ"الأجواء المعادية للإسلام" المتزايدة في البلاد.

وحمل المتظاهرون لافتات كُتِب عليها شعارات مثل "الإسلاموفوبيا تقتل، والدولة متواطئة"، و"العدالة لأبو بكر".

وقالت الناشطة الفرنسية آسا تراوري: "لدينا نظام ودولة خائفة، وهذا الخوف هو ما نواجهه وجها لوجه".

كما أعرب فالنتين ستيل، المدير العام لمنظمة "SOS Racisme" الفرنسية غير الحكومية والمناهضة للعنصرية، عن قلقه إزاء تصاعد خطاب الكراهية في البلاد، قائلًا: "نشهد منذ سنوات خطابًا يستهدف الجالية المسلمة في فرنسا، ويشكك في انتمائها وولائها".

L’islamophobie tue.



Nous étions nombreux ce soir place de la République à Paris en mémoire d’Aboubakar, tué parce que musulman dans une mosquée. Plein soutien à sa famille, à ses proches, à tous les croyants meurtris.



Ceux qui se taisent, qui attisent l’islamophobie au… pic.twitter.com/mIcoLBpagp — Nadège Abomangoli 🐢 (@abomangoli) April 27, 2025

ويوم الجمعة الماضي، طعن مهاجم أبو بكر، شاب مسلم مالي الجنسية يبلغ من العمر نحو 22 عامًا، وهو يصلي ما يقرب من 50 طعنة ثم صوره بهاتفه المحمول وهو يحتضر، مرددًا شتائم معادية للإسلام كما سُمِع وهو يهين "الله"، في قرية لاجران كومب بمنطقة جارد بجنوب فرنسا، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وقال حمزة، أحد رواد المسجد: "ذهبت لرؤيته، كان غارقًا في دمائه مع طعنات في رقبته وسائر جسده. وعندما تحسست نبضه، أدركت أنه قد فارق الحياة".

🇫🇷 FLASH - Plusieurs milliers de personnes défilent à La Grand-Combe en mémoire d’Aboubakar, le jeune homme de 22 ans brutalement tué dans la mosquée de la ville. (Midi Libre)pic.twitter.com/5vR4Rk8JXH — Mediavenir (@Mediavenir) April 27, 2025

ودعا مسجد باريس الكبير السلطات القضائية إلى التحقيق في دوافع الجريمة، مطالبًا بتصنيفها كعمل إرهابي، ومشددًا على أهمية التعامل مع حجم وخطورة الهجوم لضمان أمن الجميع.

وبدورهم، أدان المسؤولون الفرنسيون الجريمة بشدة، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "العنصرية والكراهية على أساس الدين لن يكون لها مكان في فرنسا"، مشددًا على أن "الحرية الدينية لا يمكن انتهاكها".

ووصف رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الهجوم بأنه "معادٍ للإسلام"، مؤكدًا عبر منصة "إكس"، أن "هذه الفظاعة المعادية للإسلام قد تم تصويرها وعرضها".

📍Paris 🇫🇷| Des milliers de personnes à la manifestation contre l'#islamophobie après le meurtre d'#Aboubakar dans la mosquée de la Grand-Combe dans le Guard par Olivier H. le terroriste en fuite. pic.twitter.com/uLpvOcndfP — 🔻Medz (@medzfight) April 27, 2025

وأضاف بايرو في المنشور: "نقف مع أسرة الضحية والمجتمع المسلم المصاب بصدمة. وستستنفر جميع موارد الدولة للقبض على القاتل وتقديمه للعدالة".

وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الإثنين، أن السلطات الإيطالية ألقت القبض على المشتبه به الذي سلّم نفسه إلى مركز للشرطة الإيطالية بالقرب من مدينة فلورانسا ليل الأحد/الاثنين.