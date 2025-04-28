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مظاهرة حاشدة في باريس تكريمًا لمسلم قُتِل وهو يصلي في مسجد بفرنسا (فيديو- صور)

08:40 م الإثنين 28 أبريل 2025

مظاهرة حاشدة في باريس تكريمًا لمسلم قُتِل وهو يصلي

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وكالات
تجمع مئات المواطنين الفرنسيين، أمس الأحد، في مسيرة حاشدة بساحة الجمهورية في العاصمة باريس تكريمًا لشاب مسلم قُتِل أثناء أدائه الصلاة في مسجد بجنوب فرنسا، ولمناهضة الإسلاموفوبيا.

وشارك في المسيرة منظمات غير حكومية وسياسيون وقيادات دينية، إذ ندد المشاركون بما وصفوه بـ"الأجواء المعادية للإسلام" المتزايدة في البلاد.
وحمل المتظاهرون لافتات كُتِب عليها شعارات مثل "الإسلاموفوبيا تقتل، والدولة متواطئة"، و"العدالة لأبو بكر".

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وقالت الناشطة الفرنسية آسا تراوري: "لدينا نظام ودولة خائفة، وهذا الخوف هو ما نواجهه وجها لوجه".
كما أعرب فالنتين ستيل، المدير العام لمنظمة "SOS Racisme" الفرنسية غير الحكومية والمناهضة للعنصرية، عن قلقه إزاء تصاعد خطاب الكراهية في البلاد، قائلًا: "نشهد منذ سنوات خطابًا يستهدف الجالية المسلمة في فرنسا، ويشكك في انتمائها وولائها".

ويوم الجمعة الماضي، طعن مهاجم أبو بكر، شاب مسلم مالي الجنسية يبلغ من العمر نحو 22 عامًا، وهو يصلي ما يقرب من 50 طعنة ثم صوره بهاتفه المحمول وهو يحتضر، مرددًا شتائم معادية للإسلام كما سُمِع وهو يهين "الله"، في قرية لاجران كومب بمنطقة جارد بجنوب فرنسا، وفق ما أفاد به شهود عيان.
وقال حمزة، أحد رواد المسجد: "ذهبت لرؤيته، كان غارقًا في دمائه مع طعنات في رقبته وسائر جسده. وعندما تحسست نبضه، أدركت أنه قد فارق الحياة".

ودعا مسجد باريس الكبير السلطات القضائية إلى التحقيق في دوافع الجريمة، مطالبًا بتصنيفها كعمل إرهابي، ومشددًا على أهمية التعامل مع حجم وخطورة الهجوم لضمان أمن الجميع.
وبدورهم، أدان المسؤولون الفرنسيون الجريمة بشدة، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "العنصرية والكراهية على أساس الدين لن يكون لها مكان في فرنسا"، مشددًا على أن "الحرية الدينية لا يمكن انتهاكها".
ووصف رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الهجوم بأنه "معادٍ للإسلام"، مؤكدًا عبر منصة "إكس"، أن "هذه الفظاعة المعادية للإسلام قد تم تصويرها وعرضها".

وأضاف بايرو في المنشور: "نقف مع أسرة الضحية والمجتمع المسلم المصاب بصدمة. وستستنفر جميع موارد الدولة للقبض على القاتل وتقديمه للعدالة".
وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الإثنين، أن السلطات الإيطالية ألقت القبض على المشتبه به الذي سلّم نفسه إلى مركز للشرطة الإيطالية بالقرب من مدينة فلورانسا ليل الأحد/الاثنين.

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