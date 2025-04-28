البرازيل تدعو خلال اجتماع البريكس لانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة

وكالات

دعت البرازيل، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس، اليوم الاثنين، إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك بناء على ما جاء على لسان وزير خارجيتها ماورو فييرا.

وقال فييرا، في افتتاح اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "من الضروري ضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية".

واجتمع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس، اليوم الاثنين في مدينة ريو دي جانيرو، وسط تصاعد حدة الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة ضد الصين، القوة الاقتصادية الأبرز ضمن المجموعة.

وتستمر الاجتماعات لمدة يومين تحضيرًا للقمة المرتقبة لرؤساء الدول، المقرر عقدها في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو المقبل.

وتتولى البرازيل هذا العام الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية، التي تضم في عضويتها: الصين، وروسيا، والهند، وجنوب أفريقيا، إضافة إلى مصر، والسعودية، والإمارات، وإثيوبيا، وإندونيسيا وإيران.