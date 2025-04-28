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حماس: مداولات العدل الدولية فضحت استخدام الاحتلال للتجويع كأداة حرب ضد المدنيين

08:22 م الإثنين 28 أبريل 2025

حماس

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وكالات

رحبت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية اليوم، لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، وأيضًا بشأن الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الحركة في بيان لها على أهمية مداولات محكمة العدل الدولية كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، مؤكدًة أن مداولات العدل الدولية أبرزت خطورة منع دخول المساعدات باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت الحركة، أن مداولات العدل الدولية فضحت استخدام الاحتلال للتجويع أداة حرب ضد المدنيين، مؤكدًة ضرورة متابعة التدابير السابقة للعدل الدولية التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمد.

وتابعت: المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وتقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.

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