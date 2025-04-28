إيران: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى 65 شخصًا

وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، بارتفاع حصيلة قتلى انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس إلى 65 قتيلا على الأقل.

وبحسب ما تردد من أنباء، فإن الميناء كان يضم مادة كيميائية ضرورية لإنتاج الوقود الصلب الخاص بالصواريخ الباليستية - وهو الأمر الذي نفته السلطات رغم أنها لم توضح مصدر الطاقة الذي تسبب في مثل هذا الدمار.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية اليوم الاثنين، بأن رئيس دائرة الإطفاء في بندر عباس، قال إن 90٪ من الحريق في ميناء الشهيد رجائي قد تم إخماده، ولم يتبق سوى 10٪ من الحريق الذي يعمل فريقه على تبريده والتخلص من بقاياه.

وكان وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني قد أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تقصير واضح في حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي، مشيراً إلى استدعاء عدد من المتسببين في الحادث لمتابعة التحقيقات.

وقال مؤمني، خلال مؤتمر صحفي في بندر عباس: إن "فرق الإطفاء والإنقاذ عملت طوال اليومين الماضيين في ظروف بالغة الصعوبة للسيطرة على الحريق".

وأضاف أن عمليات التعرف على المفقودين لا تزال مستمرة عبر فحوصات الحمض النووي، بمشاركة فرق التشخيص الجنائي التابعة لقوات الأمن.

ووقع الانفجار في الوقت الذي بدأت فيه إيران جولة ثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي الذي يشهد تقدما متسارعا.

ولم تقدم السلطات الإيرانية بعد معلومات رسمية عن سبب الانفجار.