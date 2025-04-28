بغرامات مالية وحظر دخول للمملكة.. السعودية تعلن عقوبات مخالفي تعليمات الحج

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، اليوم الاثنين، العقوبات المقرر تطبيقها بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج.

وأشارت الداخلية السعودية، إلى أنه سيتم تطبيق غرامة مالية بما يصل إلى 20 ألف ريال، على من يؤدي أو يحاول الحج دون استخراج تصريح لذلك، وكذلك على كل يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة من حاملي كافة أنواع التأشيرات بداية من ذي القعدة وحتى نهاية يوم 14 ذي الحجة.

كذلك، أعلنت فرض غرامة مالية تقدر بـ100 ألف ريال على من تقدم بطلب استخراج تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول تأدية الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مكة أو المشاعر المقدسة في الفترة من مطلع ذي القعدة وحتى نهاية يوم 14 ذي الحجة، موضحة أن الغرامات تتزايد بتعدد الأشخاص المخالفين للتعليمات.

كما تشمل عقوبة التغريم بـ100 ألف ريال، كل من يساعد أو يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بهدف إيصالهم إلى مكة أو المشاعر المقدسة بداية من مطلع شهر ذي القعدة وحتى انتهاء يوم 14 من ذي الحجة.

إلى جانب ذلك، أشارت وزارة الداخلية السعودية، إلى أنها ستطالب المحكمة المختصة بمصادر وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها إلى مكة المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة من مطلع ذي القعدة وحتى انتهاء يوم 14 ذي الحجة.

وتشمل العقوبة المالية، كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها في مكان مخصص سواء كان "فنادق، السكن الخاص، الشقق، دور الإيواء، مواقع إسكان الحجاج أو غيرها من الأماكن"، أو التستر عليهم أو مساعدتهم في البقاء داخل مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة بدء من مطلع ذي القعدة وحتى نهاية يوم 14 ذي الحجة.، لافتة إلى أن الغرامات تزايد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، أنه سيتم ترحل كافة المتسللين إلى مكة والمشاعر المقدسة من المخالفين سواء كانوا مقيمين في المملكة أو زائرين، إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.