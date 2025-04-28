أردوغان: نرفض وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يرفض وصف المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب"، مضيفًا "نضال شعب غزة بطولي ومقاومتها نظيفة والعالم كله يرى ما نقدمه للفلسطينيين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها أردوغان وصف حركات المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب"، ففي بداية حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023، قال الرئيس التركي إن حركة حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحرير تخوض معركة لحماية أراضيها، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية منددة أبرزها موقف إيطاليا التي وصفت تصريحاته بـ"المثيرة للاشمئزاز".

وتصنف كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة واليابان حركة حماس بأنها منظمة إرهابية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 52 ألف شخصًا وإصابة أكثر من 117 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.